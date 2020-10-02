هل البناء الذاتي مشمول في قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة 15٪ ؟

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت الهيئة العامة للذكاء والدخل شمول البناء الذاتي في قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ على المسكن الأول.

وقالت الهيئة في معرض ردها على سؤال أحد المواطنين إنه، ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن 1000.000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن ) للمواطن، وعليه فلا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي.

استرداد فرق ضريبة القيمة المضافة

وحول استرداد فرق الضريبة قالت الهيئة إنه بناء على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرفات العقارية سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م، ولا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.

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ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟

هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

استثناءات من ضريبة التصرفات

وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة.

هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا).

نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة.

وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.

استمرار الإعفاء من القيمة المضافة

وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية

يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.



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