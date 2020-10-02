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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 187 شخصاً خلال اليوم الماضي، وتسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 26567 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 464596.
وقالت الوزارة إن 4137 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، طبقاً لـموقع "RT" الروسي.
وأعلنت أن 30 إقليماً من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير؛ 26 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا؛ و4 أقاليم في حالة تأهب من جرّاء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد
إيران: 187 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-02
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 187 شخصاً خلال اليوم الماضي، وتسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 26567 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 464596.
وقالت الوزارة إن 4137 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، طبقاً لـموقع "RT" الروسي.
وأعلنت أن 30 إقليماً من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير؛ 26 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا؛ و4 أقاليم في حالة تأهب من جرّاء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
03:37 PM
حسب البيانات الرسمية: حصيلة الوفيات 26567 والإصابات 464596
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 187 شخصاً خلال اليوم الماضي، وتسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 26567 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 464596.
وقالت الوزارة إن 4137 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، طبقاً لـموقع "RT" الروسي.
وأعلنت أن 30 إقليماً من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير؛ 26 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا؛ و4 أقاليم في حالة تأهب من جرّاء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
، إيران: 187 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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