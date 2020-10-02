محمد بن مسعود - الدمام - البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-02 أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية. 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 03:20 PM Advertisements اخر تعديل 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 03:59 PM أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية. ، البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية" ،

المصدر : الخليج 365

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