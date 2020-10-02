محمد بن مسعود - الدمام - ماكرون زعم أن "دين الإسلام يمر بأزمة عميقة اليوم في كل أنحاء العالم" قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة. واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين.إيمانويل ماكرون ردود فعل غاضبة على تصريح الرئيس الفرنسي المسيء للدين الإسلامي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-02 قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة. Advertisements واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين. 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 03:15 PM ماكرون زعم أن "دين الإسلام يمر بأزمة عميقة اليوم في كل أنحاء العالم" ماكرون زعم أن "دين الإسلام يمر بأزمة عميقة اليوم في كل أنحاء العالم" قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة. واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين. ، ردود فعل غاضبة على تصريح الرئيس الفرنسي المسيء للدين الإسلامي ،

المصدر : الخليج 365

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