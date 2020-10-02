السعودية | خطيب المسجد الحرام: الطير تسبِّح ربها كما تسبح المخلوقاتِ فأين الغافلون عن ذكر الله

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أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي المسلمينَ بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ابتغاء مرضاته سبحانه.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: إن من آيات الله الباهرة والمخلوقاتِ البديعة التي هي محل للتفكر والنظر “الطيرَ” ذلك المخلوق العجيب الذي قد جعل الله له من الخصائص والسمات ما يمتاز به عن غيره، ويدل دَلالة واضحة على كمال قدرته سبحانه، وبديع صنعه.

ومضى فضيلته قائلاً: الطير أمة من الأمم فهو جماعات وأجناس مماثلة لبني آدم في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر، ومتى طغى بعضها على بعض أو ظلم بعضها بعضا حوسبت يوم القيامة واقتص من ظالمها لمظلومها، وإن لم يكن من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة؛ ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، حتَّى يُقادَ لِلشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشَّاةِ القَرْناءِ” وبعد أن يحكم الله بين الدواب بحكمه العدل يجعلُها ترابا.

وأوضح الشيخ الدكتور فيصل غزاوي أن الطير تسبِّح ربها كما تسبح المخلوقاتِ كلَّها فأين الغافلون عن ذكر الله وهذه المخلوقات كلها ناطقُها وجامدُها خاشعةٌ ذليلةٌ تسبح الله وتتجه إليه لا إلى سواه في تناسق بديع ونظام عجيب , والطير تسجد لخالقها كما أن كل شيء يسجد لعظمته طوعاً وكرهاً.

وأشار إلى أن هذه الطيور تُعلِّم الناسَ دروساً وعبراً تفيدهم وينتفعون بها في حياتهم، ففي قصة قابيل الذي قتل أخاه هابيل دروس كثيرة منها: إلهام الله ذلك الغراب أن ينزل ويثير الأرض ليدفن فيها غرابا ميتا؛ ويُعَلِّمَ قابيلَ كيف يسترُ بدن أخيه، قال تعالى: “فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه”.

وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أن الطير مثال عظيم للتوكل على الله وهذا لا يعني أن يقعد الإنسان عن العمل والاكتساب، منتظراً الرزق، بل عليه أن يبذل السبب؛ فهذه الطيور لا تبقى في أوكارها تنتظر رزق الله، بل تخرج في الصباح وتتسبب وتتكسب، ثم بعد ذلك ترجع في آخر النهار ممتلئة البطون.

وقال من توكل على الله حق توكله ارتبط قلبه بالله، وعلم أن الاكتساب والغنى والتحصيل لا يكون بما أوتي من ذكاء وطاقة ومهارة وحرفة وصنعة، وما أشبه ذلك، وإنما يعتقد جزماً أن الله هو مسبب الأسباب، وأن أزمّة الأمور في يده، فيتوكل عليه ويبذل الأسباب بطلب الرزق من وجه حلال، والله الغني الرزاق المتكفل برزق العباد، وهو إلى مشيئته فمن شاء وسع عليه في رزقه وأكثر ومن شاء ضيق عليه رزقه وقتر، وكل ذلك وَفْق حكمته فيما قضى وقدَّر.

وفي المدينة المنورة أوضح فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز آمرا وناهيا وموصيا (( قلْ تَعَالَوْا أتْلُ ما حرَّمَ ربكمْ عليكمْ ألا تُشْركوا به شيئًا وبالوالدينِ إحسانًا ولا تقتلُوا أولادَكُمْ مِن إملاقٍ نحنْ نرزقُكُمْ وإياهُمْ ولا تَقْربوا الفواحشَ ما ظهَرَ منها وما بطَنَ ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ذلكمْ وصَّاكمْ به لعلكم تَعْقلونَ )) .

وأوضح فضيلته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالحق مبلغًا ومصدقًا فقال ” إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن ،فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ فإمَّا أن تُخبرَهم ،وإمَّا أن أخبرَهم فقال: يا أخي لا تفعلْ ،فإنِّي أخافُ إن سبقتَني بهنَّ أن يُخسَفَ بي أو أعذَّبَ قال: فجمع بني إسرائيلَ ببيتِ المقدسِ حتَّى امتلأ المسجدُ وقعَدوا على الشُّرفاتِ ثمَّ خطبهم فقال: إنَّ اللهَ أوحَى إليَّ بخمسِ كلماتٍ أن أعملَ بهنَّ وآمرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ أولاهنَّ لا تُشرِكوا باللهِ شيئًا فإنَّ مَثلَ من أشرك باللهِ كمثلِ رجلٍ اشترَى عبدًا من خالصِ مالِه بذهبٍ أو ورِقٍ ثمَّ أسكنه دارًا فقال اعملْ وارفعْ إليَّ فجعل يعملُ ويرفعُ إلى غيرِ سيِّدِه فأيُّكم يرضَى أن يكونَ عبدُه كذلك، فإنَّ اللهَ خلقكم ورزقَكم فلا تُشرِكوا به شيئًا وإذا قمتُم إلى الصَّلاةِ فلا تلتفتوا، فإنَّ اللهَ يُقبِلُ بوجهِه إلى عبدِه ما لم يلتفتْ ،وأمركم بالصِّيامِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ في عصابةٍ معه صُرَّةُ مِسكٍ كلُّهم يحبُّ أن يجدَ ريحَها، وإنَّ الصِّيامَ أطيبُ عند اللهِ من ريحِ المسكِ، وأمركم بالصَّدقةِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ أسره العدوُّ فأوثقوا يدَه إلى عنقِه وقرَّبوه ليضربوا عنقَه فجعل يقولُ هل لكم أن أفديَ نفسي منكم وجعل يُعطي القليلَ والكثيرَ حتَّى فدَى نفسَه ،وأمركم بذكرِ اللهِ كثيرًا ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ طلبه العدوُّ سِراعًا في أثرِه حتَّى أتَى حصنًا حصينًا فأحرز نفسَه فيه، وكذلك العبدُ لا ينجو من الشَّيطانِ إلَّا بذكرِ الله ” .

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الخطبة بالإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينّ معاقد الذلة ومنار العزة في قوله عليه الصلاة والسلام :” إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَاد سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم ” .