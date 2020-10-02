ميركل تدعو لاحترام حقوق اليونان وقبرص المزيد

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى احترام حقوق اليونان وقبرص.

جاء ذلك خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة.

والتوتر على أشده منذ أسابيع بين أثينا وأنقرة، بعد الاستفزازات التي تمارسها الأخيرة طمعا في النفط والغاز بمناطق في شرق البحر المتوسط.

وبخصوص التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، قالت ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي ناقشوا تجدد القتال في منطقة ناغورني قره باغ والسعي للتوصل لوقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن.