فيديو.. مغربي في حالة هيستيرية "مات والده فسلمه المستشفى جثة غريب"

لم يكن يتوقع شاب مغربي وهو ذاهب لتسلم جثة والده المتوفى بسبب مرض في البروستاتا، أن إدارة المستشفى ستسلمه جثة شخص غريب، بدعوى أن جثة والده قد دفنتها أسرة أخرى.

وفي تفاصيل الواقعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب بمدينة الدار البيضاء بالمملكة يتهم مصحة بتبديل جثة والده بأخرى لشخص غريب.





وفور علمها بالأمر، فتحت السلطات المغربية تحقيقاً في الموضوع، للوقوف على حقيقة الادعاءات وترتيب التداعيات القانونية في حالة ثبت تقصير المصحة بحسب اتهامات الرجل.

Advertisements

واتهم الشاب المستشفى الخاص الذي كان يرقد فيه والده بارتكاب خطأ إداري فادح، موضحا وهو يتحدث بطريقة هستيرية، أنه أثناء وصوله إلى المصحة لتسلم جثمان والده لدفنه، تفاجأ بتبديله مع جثمان رجل آخر.

ولفت الشاب إلى أن حالة والده قد تحسنت بشكل ملحوظ قبل أن يفاجئه اتصال من إدارة المستشفى لإبلاغه بوفاة الأب، وهو ما استدعى حضوره للقيام بالإجراءات الإدارية واستلام الجثمان، إلا أنه صدم بحادث تبديله.

وأضاف الشاب الذي عبر عن غضبه من سوء الإدارة والاستهتار داخل المصحة، أن "جثمان والده قد سلم إلى عائلة أخرى قامت بدفنه".

وخلفت الواقعة موجة تعليقات مُستنكرة الفعل وواصفة إياه بـ"الاستهتار"، خاصة أن الأمر يتعلق بجثة إنسان لا بشيء يمكن غض الطرف عنه، في حين طالب آخرون بتطبيق صارم للقانون تُجاه المتورطين في هذا الفعل.