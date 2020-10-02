وزير الصحة لمصابي كورونا : لا تأخذوا التوجيهات من حالات غيركم

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تأكيده أهمية أخذ التوجيهات الصحية من مصادرها بالنسبة لمصابي فيروس كورونا المستجد لأن الأعراض تختلف من حالة لأخرى.

وقال الربيعة : الكلّ يريد لك الخير، لكن حالتك غير! .. من أعماق قلبي، أسأل الله الشفاء العاجل لكلّ مُصاب، وأنوّه على عدم أخذ التوجيهات من تجربة غيرك، لأن شدّة كوفيد -19 تختلف من شخص لآخر.

وأضاف : الزملاء في (937) يعملون طوال اليوم لتوفير الخدمات والمعلومات الصحيّة لكم، فلا تتردّدوا بالتواصل معهم.

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حملة حالتك غير

وأكدت وزارة الصحة عبر حملة توعوية أطلقتها تحت شعار ” حالتك غير” ، أن أعراض فيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر ولذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على 937 أو تطبيق صحة.

أعراض فيروس كورونا

وأوضحت “الصحة” عبر تصاميم “إنفو جرافيك” نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة أن أعراض كوفيد -19 وشدتها تختلف من شخص لآخر، وأن لكلّ شخص تجربةَ إصابةٍ مختلفة.

مراجعة مراكز الفحص

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها وزارة الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خِدْماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخِدْمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخِدْمات، ومعرفة مستجدات كوفيد -19 ، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.



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