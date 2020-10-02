صدور 108,041 تصريح عمرة عبر تطبيق اعتمرنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن صدور 108,041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية يوم أمس الخميس، 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020م.

وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42,873 تصريحًا، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65,128 تصريحًا.

16 ألف طلب في أول ساعة

وسجل تطبيق اعتمرنا في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309,686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224,929 مسجلاً أساسياً و84,757 مرافقاً.

متوسط الأعمار

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 – 60 عامًا هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 – 50 عامًا بنسبة14%، ثم المعتمرين من20 – 30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31 – 40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا ليوم الأحد الموافق 17صفر 1442 هـ

مزايا تطبيق اعتمرنا

استخراج تصريح العمرة والزيارة .

. إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

طريقة التسجيل في التطبيق وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. Advertisements – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.