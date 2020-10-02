شروط تصريح استثناء للسفر للخارج لمن لديهم صفات وظيفية

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة التجارة التذكير بشروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.

شروط الحصول على تصريح استثناء للسفر للخارج :

وقالت الوزارة إن الشروط التي يجب توافرها قبل الحصول على التصريح تتمثل فيما يلي:

• إثبات صفته الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة

• تقديم وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول أو بطاقة إقامة أو ما في حكمها

• تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة

آلية التقديم على تصريح استثناء للسفر للخارج:

وأوضحت أن آلية التقديم على تصريح استثناء للسفر للخارج تتمثل في الخطوات التالية :

• الدخول على منصة أبشر

• اختيار خدماتي

• اختيار خدمات الجوازات

• اختيار خدمات وزارة التجارة

• اختيار من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة

الفئات المسموح لها بالسفر للخارج استثنائيا

يذكر أن المملكة كانت قد فتحت المنافذ اعتباراً من منتصف الشهر الماضي وسمحت بالسفر لعدد من الفئات المحددة لحين فتح الرحلات الدولية بشكل كامل بعد الأول من يناير المقبل.

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وتضم الفئات المستثناة كلاًّ من :

– الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.

– العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

– العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

– رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

– المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

– كما تضم: الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

– من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:

1. لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

– المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

– المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.





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