فيديو.. خطيب المسجد النبوي : لا تتبعوا معاقد الذلة وتتركوا منار العزة

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز آمراً وناهياً وموصياً (( قلْ تَعَالَوْا أتْلُ ما حرَّمَ ربكمْ عليكمْ ألا تُشْركوا به شيئًا وبالوالدينِ إحسانًا ولا تقتلُوا أولادَكُمْ مِن إملاقٍ نحنْ نرزقُكُمْ وإياهُمْ ولا تَقْربوا الفواحشَ ما ظهَرَ منها وما بطَنَ ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ذلكمْ وصَّاكمْ به لعلكم تَعْقلونَ )) .

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وأوضح إمام المسجد النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالحق مبلغًا ومصدقًا فقال ” إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن ،فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ فإمَّا أن تُخبرَهم ،وإمَّا أن أخبرَهم.

فقال: يا أخي لا تفعلْ ،فإنِّي أخافُ إن سبقتَني بهنَّ أن يُخسَفَ بي أو أعذَّبَ قال: فجمع بني إسرائيلَ ببيتِ المقدسِ حتَّى امتلأ المسجدُ وقعَدوا على الشُّرفاتِ ثمَّ خطبهم فقال: إنَّ اللهَ أوحَى إليَّ بخمسِ كلماتٍ أن أعملَ بهنَّ وآمرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ أولاهنَّ لا تُشرِكوا باللهِ شيئًا فإنَّ مَثلَ من أشرك باللهِ كمثلِ رجلٍ اشترَى عبدًا من خالصِ مالِه بذهبٍ أو ورِقٍ ثمَّ أسكنه دارًا فقال اعملْ وارفعْ إليَّ فجعل يعملُ ويرفعُ إلى غيرِ سيِّدِه فأيُّكم يرضَى أن يكونَ عبدُه كذلك، فإنَّ اللهَ خلقكم ورزقَكم فلا تُشرِكوا به شيئًا وإذا قمتُم إلى الصَّلاةِ فلا تلتفتوا، فإنَّ اللهَ يُقبِلُ بوجهِه إلى عبدِه ما لم يلتفتْ ،وأمركم بالصِّيامِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ في عصابةٍ معه صُرَّةُ مِسكٍ كلُّهم يحبُّ أن يجدَ ريحَها، وإنَّ الصِّيامَ أطيبُ عند اللهِ من ريحِ المسكِ، وأمركم بالصَّدقةِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ أسره العدوُّ فأوثقوا يدَه إلى عنقِه وقرَّبوه ليضربوا عنقَه فجعل يقولُ هل لكم أن أفديَ نفسي منكم وجعل يُعطي القليلَ والكثيرَ حتَّى فدَى نفسَه ،وأمركم بذكرِ اللهِ كثيرًا ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ طلبه العدوُّ سِراعًا في أثرِه حتَّى أتَى حصنًا حصينًا فأحرز نفسَه فيه، وكذلك العبدُ لا ينجو من الشَّيطانِ إلَّا بذكرِ الله ” .

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الخطبة بالإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينّ معاقد الذلة ومنار العزة في قوله عليه الصلاة والسلام :” إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَاد سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم ” .



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