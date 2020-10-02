ردود فعل متباينة بعد إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسببت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد في ردود فعل متفاوتة ما بين التمنيات بالشفاء وما بين التشفي والشماتة بسبب تقليل الرئيس الأمريكي الدائم من خطر كورونا.

وعلى مدى الأشهر الماضية كان ترامب يرفض وضع الكمامة على وجهه وإن كان أعلن التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي والتوقف عن المصافحة.

منظمة الصحة العالمية تتعاطف رغم الجفاء

وبالرغم من القطيعة بين منظمة الصحة العالمية والرئيس ترامب بعث تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي وزوجته، وكتب على “تويتر”: “خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام”.

مايك بنس يرسل تمنيات الشفاء

كذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في تغريدة: “أنا وزوجتي كارين نرسل حبنا وصلواتنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أمريكا في الصلاة من أجل شفائهما الكامل والعاجل. بارك الله فيك سيدي الرئيس ترامب وسيدتنا الأولى الرائعة ميلانيا”.

الفيروس لا يستثني أحداً

من جهتها، قالت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال: “هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحداً، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل”. Advertisements التقليل من خطورة كورونا أما هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، فقد علق: “دفع الرئيس ترامب والسيدة الأولى ثمن مقامرته للتقليل من شأن كوفيد-19. تظهر الأنباء خطورة الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، وسيكون لها تأثير سلبي على صورة ترامب والولايات المتحدة، كما قد تؤثر سلبا على إعادة انتخابه”. التعاطف مع الرئيس بدوره كتب شين أوليفر، رئيس مؤسسة “إيه.إم.بي كابيتال” للاستثمار على “تويتر”: “قد يحصل ترامب على أصوات بدافع التعاطف إذا أصيب بفيروس كورونا.. السوق بالفعل في حالة توتر بسبب الانتخابات القادمة وفشل المحادثات في التوصل إلى حزمة حوافز مالية جديدة”. إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه اليوم أن التحاليل أثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب بالفيروس، مشيراً إلى أنهما سيبدآن عملية الحجر الصحي. بدوره أعلن طبيب الرئيس الأميركي شون كونلي، أن صحة الرئيس الأمريكي لا تزال بخير، وأن الرئيس سيواصل أداء مهامه أثناء الحجر الصحي. من جهة أخرى قالت طبيبة أمريكية في تصريحات نقلتها CNN إن ترامب ضمن الفئة عالية المخاطر بسبب تقدمه في السن كما أنه يعاني من زيادة الوزن.

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