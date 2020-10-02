أبرزهم إيفانكا وآل بايدن ترامب ربما نقل الفيروس لمئات الأمريكيين

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 74 عامًا، مشغولًا في الفترة الماضية؛ نظرًا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في 3 نوفمبر، وقد ثبت اليوم إصابة الرجل الأول في الولايات المتحدة بفيروس كورونا وكذلك زوجته ميلانيا.

ويكشف التسلسل الزمني لجدول أعمال الرئيس عن احتمالية نقله للمرض إلى مئات إن لم يكن الآلاف من الأشخاص، وأبرزهم إيفانكا ترامب وعائلة المرشح الديموقراطي جو بايدن.

الجدول الزمني للرئيس ترامب

وفي الأحد الماضي، كان ترامب قد سافر إلى تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا مع مساعديه بمن فيهم هوب هيكس التي ثبت إصابتها بالفعل بفيروس كورونا المستجد، ثم اتجه الرئيس في اليوم التالي إلى ولاية فرجينيا للعب الغولف وعقد مؤتمر صحفي في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض ثم استضافة حفل استقبال لعائلات النجم الذهبي الذين توفي أحد أبنائهم أثناء الخدمة.

وفي الثلاثاء، قدم ترامب إيجازًا صحفيًا وتفقد سيارات البيك آب في حديقة البيت الأبيض، وفي اليوم التالي، صعد ترامب مع هيكس وميلانيا على متن طائرة الرئاسة للسفر لحضور المناظرة الرئاسية الأولى في كليفلاند، وفي ذلك اليوم شوهدت هيكس تغادر الطائرة دون قناع.

ويوم الأربعاء، التقى ترامب بجو بايدن في المناظرة الرئاسية، وشوهد أفراد عائلة ترامب بما فيهم ميلانيا، دون الكمامات أو أقنعة الوجه الطبية، وإذا كانت السيدة الأولى حاملة للفيروس في هذا اليوم، فمن المرجح بشدة أنها نقلت العدوى إلى زوجة جو بايدن، حيث جلست السيدتان على مقربة من بعضهما، ومن جهة أخرى، فقد التزمت السيدة بايدن بارتداء قناعها.

Advertisements

وفي الخميس، سافرت هيكس على متن طائرة مارين ون وطائرة الرئاسة في اجتماع حاشد في مينيسوتا يوم الأربعاء، وقد شعرت بالتوعك في هذا اليوم تحديدًا في طريق العودة.

ومع ذلك، سافر ترامب إلى نيوجيرسي لجمع التبرعات، وبعد قليل ظهرت نتيجة اختبارات هيكس إيجابية، بينما كان ينتظر الرئيس وزوجته نتائج الاختبار.

وفي وقت مبكر من اليوم، أكدت النتائج إصابة ترامب وزوجته، وعلى ذلك تم إلغاء تجمع سياسي في سانفورد بولاية فلوريدا.

إيفانكا ترامب في خطر

وكانت إيفانكا ترامب مؤخرًا على مقربة من والدها، فبحكم منصبها كمستشارة الرئيس، رافقته أثناء زيارة مقاطعة جاستون بولاية نورث كارولينا يوم الخميس قبل ساعات من إعلان الرئيس وزوجته إصابتهم بالفيروس.

ومن المعروف الآن أن إيفانكا كانت على اتصال وثيق مؤخرًا بثلاثة أشخاص على الأقل ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وهم والدها والسيدة الأولى وهوب هيكس، ومع ذلك فلا تزال حالتها الصحية حاليًا غير معروفة.

أعراض كوفيد-19

ويمكن أن تشمل أعراض كوفيد-19 الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وفي حين يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة، لكن البعض يعاني من مضاعفات طبية وأعراض أكثر حدة تشمل الالتهاب الرئوي.

وقد تستغرق أعراض فيروس كورونا أيامًا حتى تظهر لدى المريض أو قد لا تظهر على الإطلاق ومع ذلك فإنهم يشكلون خطرًا على الآخرين من حيث إمكانية نقل العدوى إليهم.



شارك الخبر







