السعودية | السعودية.. انتشال جثة فتاة جرفتها السيول

شكرا لقرائتكم السعودية.. انتشال جثة فتاة جرفتها السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‏عثرت فرق الدفاع المدني بالطائف في السعودية فجر اليوم، على جثة الفتاة، التي جرفها السيل في وادي العرج مساء أمس الخميس.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت البحث بمشاركة الفرق التطوعية بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفرق التطوعية الأخرى، مهام البحث عن المفقودة.

ومنذ اللحظات الأولى من الحادثة انتشرت معدات الإنقاذ والقوارب في الموقع، وكان الدفاع المدني نشر على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها: أن "منطقة مكة المكرمة وعدداً من محافظاتها تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها، ولم تسفر عن إصابات، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف، وباشرت الفرق المختصة عملية البحث".