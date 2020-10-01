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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن القصيدة المتداولة للأمير خالد الفيصل على أنها في وفاة أمير الكويت، إنما نظمها الأمير خالد في وفاة أخيه الأمير سعود رحمه الله.
وكان مغردون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لفيديو قصيدة للأمير خالد الفيصل على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، والتي يقول في مطلعها:
اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ
ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الاذكار
وقالت الإمارة: إن الصحيح أن القصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل في أخيه الأمير سعود الفيصل، يرحمه الله.أمير مكة الأمير خالد الفيصل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 08:47 PM
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن القصيدة المتداولة للأمير خالد الفيصل على أنها في وفاة أمير الكويت، إنما نظمها الأمير خالد في وفاة أخيه الأمير سعود رحمه الله.
وكان مغردون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لفيديو قصيدة للأمير خالد الفيصل على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، والتي يقول في مطلعها:
اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ
ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الاذكار
وقالت الإمارة: إن الصحيح أن القصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل في أخيه الأمير سعود الفيصل، يرحمه الله.
، "إمارة مكة" توضح: القصيدة المتداولة للأمير خالد نظمها في أخيه الأمير سعود ،
المصدر : الخليج 365
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