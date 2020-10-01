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ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله أو الضالعين في الفساد.
وأضاف "شينكر" أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائمًا حتى بعد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أمريكية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما، وفقاً لـ"رويترز".لبنان إسرائيل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 08:28 PM
الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود لن يغير موقف واشنطن
ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله أو الضالعين في الفساد.
وأضاف "شينكر" أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائمًا حتى بعد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أمريكية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما، وفقاً لـ"رويترز".
، "شينكر": أمريكا ستواصل فرض عقوبات على حلفاء ميليشيا "حزب الله" ،
المصدر : الخليج 365
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