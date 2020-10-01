، أصدقاء "ماجد عبد الله" توقع اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتوفير سبل العيش الكريم لمستفيدي الجمعية من لاعبين خدموا كرة القدم السعودية

وقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مساء اليوم، اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعي تهدف من خلالها لدعم مستفيدي الجمعية بمشاريع تنموية.

جاء ذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكابتن ماجد عبد الله، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية إبراهيم حمد الراشد.

وأكد الكابتن ماجد عبد الله أن هذه الشراكة تأتي ضمن أهداف جمعية أصدقاء التنموية التي تسعى من خلالها لتوفير سبل العيش الكريم لمستفيدي الجمعية من لاعبين خدموا كرة القدم السعودية بكل المحافل المحلية والدولية وأسرهم.

يذكر أن جمعية أصدقاء تسعى حالياً لإطلاق مشروعها التنموي إبدا مشروعك الذي يخدم ٢٥ أسرة؛ سعياً منها بتأهيلهم ليكونوا منتجين في مجتمعهم.

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