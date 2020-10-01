«النقل» تعلن عن 11 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس أو ما يعادله

للرجال والنساء
أعلنت وزارة النقل (مكتب تحقيق الرؤية) عن طرح 11 وظيفة إدارية وهندسية (للرجال والنساء) حمَلة البكالوريوس أو ما يعادله، حسب المسميات والشروط التالية:
- مدير شراكات استراتيجية:
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- كبير أخصائي موارد بشرية:
المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- خبير نظم نقل:
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، نظم نقل) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- أخصائي تخطيط نقل:
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة مدنية، دراسات بيئية، جغرافيا) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- أخصائي إجراءات:
المتطلبات: بكالوريوس (قانون، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- مدير قنوات تواصل اجتماعي:
المتطلبات: بكالوريوس (إعلام، علاقات عامة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- أخصائي تسويق رقمي:
المتطلبات: بكالوريوس (تسويق، إعلام) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- أخصائي عقود ومنافسات:
المتطلبات: بكالوريوس (قانون، محاسبة، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- محاسب:
المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن سنتين.
- أخصائي تخطيط استراتيجي:
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
ملاحظات:
- سنوات الخبرة المطلوبة تكون في المجال المطلوب.
- الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
- سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 14/2/1442هـ بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع توضيح مسمى الوظيفة المطلوبة في الرسالة، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل 20/2/1442هـ.
تفاصيل أكثر: https://www.mot.gov.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Jobannouncement.aspx
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