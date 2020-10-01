5 أيام لتحديث بيانات منسوبي المساجد

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بضرورة رفع بياناتهم وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة، حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.
وأوضحت الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك، وفي حال الحاجة إلى المساعدة يمكن التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل مع الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.
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