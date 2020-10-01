بلدية رفحاء تستبدل إنارة الأحياء بالـLED

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جهودها ضمن برنامج "رفحاء أجمل"، ممثلة بإدارة الخدمات قسم النظافة والتجميل بالبلدية، برفع وإزالة المخلفات والأنقاض الصلبة، وتأهيل وصيانة مناهل تصريف مياه الأمطار، ورفع مخلفات الأشجار، وصيانة أعمدة الإنارة في الأحياء واستبدال الفوانيس التقليدية بإضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الأداء والموفرة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية والجودة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري وخفض استهلاك الطاقة.
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