لجنة الأسرة بالشورى تناقش تقرير الأوقاف

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس، رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، وبمشاركة أعضاء اللجنة اجتماعا - عن بعد - لدراسة عدد من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، تمهيداً لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمجلس لمناقشته.

وناقشت اللجنة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/1440 واطلع اعضاء اللجنة على ما اشتمل عليه من مبادرات وبرامج تعمل الهيئة على إنجازها لزيادة دعم وتنظيم وحوكمة القطاع الوقفي والقطاع غير الربحي في مختلف مناطق المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما ناقشت اللجنة التقريرين السنويين للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1440، والتقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/1440.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن تلك التقارير للمجلس تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال جلساته العامة.

يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الـ14 وتختص بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.