تعقيم 2719 دورة مياه و20 ألف م2 سجادا على مدار الساعة للمعتمرين

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار، بناء على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً من داخل المملكة بداية من 17 صفر الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك بتهيئة كافة مرافقها ومساجدها بالمواقيت المكانية ومكاتب الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أنها أنهت كافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الاحترازية حيث وضعت ملصقات التباعد بمسافة 1.5 متر بين كل مصل وآخر، وتعقيم الفرش والمداخل والأسطح ودورات المياه على مدار الساعة، وتعليق اللوحات الإرشادية المتضمنة إرشاد الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق "اعتمرنا". والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل المواقيت وبلغات عالمية، واستبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق باركود، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة، واستخدام مقياس الحرارة عند مداخل المواقيت لمرتاديها.

وبلغ عدد دورات المياه التي تم تعقيمها في المواقيت (2719) دورة مياه، وعقمت الوزارة أكثر من 20 ألف متر مربع من السجاد في جميع المساجد بالمواقيت، إلى جانب التعاقد مع عدد من شركات النظافة والصيانة الوطنية لتعقيمها بشكل دوري على مدار الساعة.

وكلفت الوزارة (769) من الموظفين والعاملين والفنيين والمراقبين والمراقبات في كافة المواقيت بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما كلفت عدداً من الدعاة والداعيات للمشاركة بأعمال التوعية والإرشاد مع بدء توافد المعتمرين بإلقاء كلمات ومحاضرات بمساجد المواقيت وعبر الكبائن الخاصة بالتوعية لإرشاد ضيوف الرحمن بما يحتاجون إليه، إضافة إلى التأكيد على أهمية الأخذ بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ما يلزم من صيانة لكافة المواقع من أعمال كهربائية وسباكة ونجارة ودهانات، والتأكد من كفاءة مضخات المياه والمكيفات وعمل الصيانة اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للعمال والفنيين بالمواقع، والتنبيه على المصلين بضرورة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ.

وكثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية لبيان الإجراءات الاحترازية لقاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة عبر لقاءات مع أصحاب الفضيلة الدعاة ونشر عدد من التصاميم التوعوية عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة المعتمرين والزوار لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات على الخدمات في المواقيت والمساجد التواصل معها عبر رقم الاتصال الموحد 1933 مؤكدة أهمية دور المواطن في تحقيق رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن.