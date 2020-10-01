السعودية اليوم / "الفضلي" يبحث مع وزير الزراعة اليمني سبل مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن



الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة، معالي وزير الزراعة والري بجمهورية اليمن الأستاذ عثمان مجلي، والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، كما بحث الجانبان التعاون المشترك في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادمة من اليمن باتجاه المملكة، والاطلاع على الجهود التي يقوم بها الأشقاء في اليمن للحد من تكاثر الجراد.

واتفق الجانبان، على بذل مزيداً من الجهود لمكافحة الجراد، وتسهيل أعمال فرق المكافحة للوصول إلى مناطق الإصابة للقضاء عليه.

// انتهى //

18:53ت م

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