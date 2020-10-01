السعودية اليوم / جهود جامعة أم القرى في ظل مواجهة جائحة كورونا".. جلسة حوارية بقسم الطالبات



مكة المكرمة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

نظمت جامعة أم القرى ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات اليوم, جلسة حوارية -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "جهود جامعة أم القرى في ظل مواجهة جائحة

وتناولت الجلسة جهود الجامعة ممثَّلةً في قطاعاتها لاحتواء أزمة كورونا وخطة سير الجامعة التي نفذتها عمادتا التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتقنية المعلومات لتحقيق أهدافها الأكاديمية ورسالتها العلمية وخدماتها التعليمية لمنسوبيها.

كما تطرقت إلى إسهامات الباحثين والأكاديميين بالجامعة في العديد من الدراسات العلمية عن فيروس كورونا وتقديم الاقتراحات والحلول العلمية للمشكلات الناجمة عنها, فيما أبرزت المتحدثات في جانب "الجهود الصحية" دور الكليات الطبية في الجامعة وتمكنها من إدارة الأزمة، مستفيدة من خبرات كوادرها في تطبيق مفهوم تقييم المخاطر وتحديد الأولويات لتجاوزها والتعامل معها بمنهجية علمية،

وتطرقت الجلسة الحوارية إلى حزم المبادرات التطوعية التي أطلقتها كلية خدمة المجتمع والتعليم بالجامعة لمنسوبي الجامعة كافَّةً من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات؛ مما جعل جامعة أم القرى في صدارة الجامعات

// انتهى //

18:51ت م

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مكة المكرمة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسنظمت جامعة أم القرى ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات اليوم, جلسة حوارية -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "جهود جامعة أم القرى في ظل مواجهة جائحة كورونا "، ضمن مبادرة "وطني حب وثقافة وولاء" .وتناولت الجلسة جهود الجامعة ممثَّلةً في قطاعاتها لاحتواء أزمة كورونا وخطة سير الجامعة التي نفذتها عمادتا التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتقنية المعلومات لتحقيق أهدافها الأكاديمية ورسالتها العلمية وخدماتها التعليمية لمنسوبيها.كما تطرقت إلى إسهامات الباحثين والأكاديميين بالجامعة في العديد من الدراسات العلمية عن فيروس كورونا وتقديم الاقتراحات والحلول العلمية للمشكلات الناجمة عنها, فيما أبرزت المتحدثات في جانب "الجهود الصحية" دور الكليات الطبية في الجامعة وتمكنها من إدارة الأزمة، مستفيدة من خبرات كوادرها في تطبيق مفهوم تقييم المخاطر وتحديد الأولويات لتجاوزها والتعامل معها بمنهجية علمية،وتطرقت الجلسة الحوارية إلى حزم المبادرات التطوعية التي أطلقتها كلية خدمة المجتمع والتعليم بالجامعة لمنسوبي الجامعة كافَّةً من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات؛ مما جعل جامعة أم القرى في صدارة الجامعات السعودية في عدد المتطوعين بعدد تجاوز 6300 متطوع ومتطوعة.// انتهى //18:51ت م0165

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