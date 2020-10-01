دراية المالية توزع 21,9 مليون ريال أرباح الربع الثالث

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2020 بقيمة إجمالية 21,930,435 ريال سعودي.

تاريخ استحقاق أرباح دراية

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية – تداول – ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 15/10/2020م (“تاريخ الاستحقاق”)، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

آلية توزيع أرباح دراية

وأشارت الشركة إلى أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107507035 وحدة حيث تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.204 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 2.04 % أما نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول فتقدر بـ 2.21 %.



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