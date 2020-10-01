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سعر Pixel 5 أحدث هواتف جوجل بتقنية الجيل الخامس 5G
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة جوجل أمس رسميًا خلال حدث خاص عن هاتفين جديدين هما بكسل 4 إيه 5 جي Pixel 4a 5G، و(بكسل 5) Pixel 5، اللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقديم بعض المواصفات بسعر اقتصادي نسبيًا.
مواصفات Pixel 5
وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية يأتي هاتف Pixel 5 الذي يُعدّ الهاتف الرئيسي للشركة الأمريكية لعام 2020 شاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، ومع تحديث 90 هرتز.
كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
سعر هاتف بكسل 5
ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,080 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى معالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الأمريكية، الذي بفضله يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G.
وتم الإعلان رسميًا عن سعر هاتف بكسل 5 من جوجل عند 699 دولارًا أمريكيًا فقط.
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