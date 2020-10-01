فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف والحصيني يتوقع جريان السيول

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني جريان السيول في الطائف بعد موجة الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد مساء اليوم.

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ونشر الحصيني مقطع فيديو من بردية الطائف الكثيفة وعلق عليها بالقول : أمطار غزيرة وحبات على أجزاء من الطائف ومتوقع سيول – إن شاء الله- وأن تكتسي الطائف بالبياض، السحب الرعدية تحيط بالطائف من جميع الجهات عصر اليوم الخميس 1442/2/14هـ.

الأرصاد تنبه من طقس الطائف ومكة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



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