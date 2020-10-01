- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف والحصيني يتوقع جريان السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف والحصيني يتوقع جريان السيول
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني جريان السيول في الطائف بعد موجة الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد مساء اليوم.
ونشر الحصيني مقطع فيديو من بردية الطائف الكثيفة وعلق عليها بالقول : أمطار غزيرة وحبات على أجزاء من الطائف ومتوقع سيول – إن شاء الله- وأن تكتسي الطائف بالبياض، السحب الرعدية تحيط بالطائف من جميع الجهات عصر اليوم الخميس 1442/2/14هـ.
الأرصاد تنبه من طقس الطائف ومكة
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف والحصيني يتوقع جريان السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.