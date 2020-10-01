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ضبط 5 أشخاص سرقوا 400 إطار من المركبات المتوقفة بالرياض
قيمة المسروقات تقدر بـ300 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة أشخاص امتهنوا سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل وتخزينها وبيعها.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة مخالفين لنظام الإقامة، اثنان من الجنسية الفلسطينية، وآخران من الجنسيتين السورية واليمنية.
وأضاف أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل بعد العبث بكاميرات المراقبة وإتلافها، استولوا خلالها على أكثر من (400) إطار، وامتهنوا بيعها بعد تخزينها في مستودع يديره أحدهم بحي الغرابي وسط مدينة الرياض، وعثر بداخله على مجموعة من الإطارات المسروقة (تم استردادها وتسليمها لمالكيها)، فيما بلغ إجمالي قيمة المسروقات (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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