تطبيق اعتمرنا .. المزايا وطريقة التسجيل وآلية عمل التطبيق – فيديو

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كانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أطلقت في وقت سابق تطبيق اعتمرنا تمهيدً لاستئناف العمرة والزيارة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والصلوات فيهما وذلك على مراحل وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، والتي من المقرر البدء يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، ويهدف التطبيق إلى تمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة، من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين، بما يضمن توفير الأجواء الروحانية والآمنة مع التقيد بالتدابير الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا.
تطبيق اعتمرنا
ما هي مزايا تطبيق اعتمرنا وكيفية التسجيل في التطبيق؟
من أبرز خصائص ومزايا التطبيق “اعتمرنا” ما يلي:
- استخراج تصريح العمرة والزيارة.
- إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد، حيث يدعم التطبيق المشاركة العائلية فمن خلاله يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدامه، وبالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا على هواتفهم الذكية.
- اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.
#تطبيق_اعتمرنا | 🕋— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 1, 2020
تعرفوا معنا على مميزات وآلية عمل تطبيق اعتمرنا ..
لتحميل التطبيق :
آيفون:https://t.co/IitDhSL6oz
أندرويد:https://t.co/ejef90OEFh pic.twitter.com/43c9MjOO27
وأما طريقة التسجيل في التطبيق فتتم وفق الآلية والخطوات التالية:
- تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- وثم اختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.
- الحصول على التصريح.
- ثم التوجه إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.
- إبراز التصريح للموظف المسؤول في المركز.
- ارتداء الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية الصحية المعتمدة والمعلن عنها.
- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.
- التوجه إلى الحرم المكي.
- بعد انتهاء النسك، العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.