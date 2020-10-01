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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، أن كل الأمريكيين المعروفين لديها ممن دعموا تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانوا رهن احتجاز قوات كردية في سورية تدعمها واشنطن، عادوا لبلادهم وبعضهم يواجه تهمًا جنائية.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان أوردته "رويترز"، أن أمريكيين دعما "داعش" مثلا أمام محكمة في فلوريدا، أمس؛ لاتهامهما بتقديم دعم مادي للتنظيم.
وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين عادوا من سورية والعراق، وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 من بينهم 10 يواجهون اتهامات.
وبيّنت الوزارة أن أمريكيين آخرين يواجهان تهمًا مماثلة خضعا لإجراءات قضائية في مينيسوتا وواشنطن في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحثّت وزارة العدل الأمريكية دولًا أخرى، خاصة في أوروبا الغربية، على التحرك، مشيرة إلى أنها ستساعد تلك الدول في تحمل مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لحمل السلاح دعما "داعش".
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 06:56 PM
قوات كردية احتجزت عدداً منهم
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، أن كل الأمريكيين المعروفين لديها ممن دعموا تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانوا رهن احتجاز قوات كردية في سورية تدعمها واشنطن، عادوا لبلادهم وبعضهم يواجه تهمًا جنائية.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان أوردته "رويترز"، أن أمريكيين دعما "داعش" مثلا أمام محكمة في فلوريدا، أمس؛ لاتهامهما بتقديم دعم مادي للتنظيم.
وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين عادوا من سورية والعراق، وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 من بينهم 10 يواجهون اتهامات.
وبيّنت الوزارة أن أمريكيين آخرين يواجهان تهمًا مماثلة خضعا لإجراءات قضائية في مينيسوتا وواشنطن في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحثّت وزارة العدل الأمريكية دولًا أخرى، خاصة في أوروبا الغربية، على التحرك، مشيرة إلى أنها ستساعد تلك الدول في تحمل مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لحمل السلاح دعما "داعش".
، بعضهم يواجه تهماً جنائية .. أمريكا تستعيد كل مواطنيها الذين دعموا "داعش" ،
المصدر : الخليج 365
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