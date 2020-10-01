محمد بن مسعود - الدمام - ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات.. دون خسائر بشرية تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي اليوم إلى هجوم صاروخي في مدينة الديوانية جنوب العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأن الرتل الذي يعود لشركات نقل عراقية ويقوده سائقون عراقيون, تعرض إلى الهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية؛ مما ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات, من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الرتل واصل سيره نحو وجهته المقصودة. 01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 06:48 PM ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات.. دون خسائر بشرية Advertisements تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي إلى هجوم صاروخي جنوب العراق تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي إلى هجوم صاروخي جنوب العراق تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي اليوم إلى هجوم صاروخي في مدينة الديوانية جنوب العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأن الرتل الذي يعود لشركات نقل عراقية ويقوده سائقون عراقيون, تعرض إلى الهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية؛ مما ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات, من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الرتل واصل سيره نحو وجهته المقصودة. الكلمات المفتاحية ، تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي إلى هجوم صاروخي جنوب العراق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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