محمد بن مسعود - الدمام - فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-01 أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضًا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق إنجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها. 01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 Advertisements 06:21 PM بعد ارتفاع أعداد الإصابات بعد ارتفاع أعداد الإصابات أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضًا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق إنجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها. ، فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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