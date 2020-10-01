25 شخصًا الحد الأقصى للزيارة الواحدة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض الحرمين

حددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً في وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف؛ عدد الزوار لمرافقها من (٢٠) إلى (٢٥) شخصًا للزيارة الواحدة، كما رُبط طلب الزيارة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة مع تطبيق (اعتمرنا)، وأكدت أن الزيارة مدتها لن تتجاوز (٣٠) إلى (٤٥) دقيقة.

وبيَّنت وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، آلية توزيع الزوار؛ حيث سيتم توزيعهم بما يضمن تحقيق التباعد بحيث لا يكون في القسم الخاص أكثر من (١٠) أشخاص، كما تقرر جدولة الزيارة بحيث يُسمَح كلَّ ساعتين بزيارة لحافلة واحدة.

وأشارت الوكالة إلى وجود رجال الأمن والسلامة لفحص درجة الحرارة والتأكد من لبس الكمامات للزوار، مع توفير كمامات ومعقمات في أماكن الزيارة، ووجود ملصقات وإرشادات توجيهية تُوضِّح قوانين التباعد ولبس الكمامة.

وأكدت الوكالة أن أعمال التعقيم ستتم بعد كل زيارة على مدار الساعة عبر فريق جُهِّز للقيام بدورات التعقيم ومتابعة مستمرة لذلك.

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وركَّز البروتوكول على ضرورة سلامة الموظفين ومُقدِّمي الخدمة للزوار؛ حيث سيتم تأمين الاحتياجات الوقائية لهم من كمامات ومعقمات وغيرها مع تقديم عبوات زمزم للزوار، مشيرةً إلى أن موظفين مختصين سيُبلِّغون الزوار بتعليمات الزيارة عند استقبالهم؛ حيث سيقومون أيضًا بترتيب دخول الفوج وضمان تطبيقهم التباعد فيما بينهم.

وحدَّدت الوكالة عددًا من الضوابط خلال البروتوكول؛ منها منع لمس الأنسجة والحزام، ووضع حواجز تحول دون ذلك إذا تطلب الأمر، كما سيمنع إدخال الأطعمة والمشروبات.

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