صرف معاشات شهر أكتوبر للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» صرف معاشات شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن معاشات شهر أكتوبر تم إيداعها في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم، وسيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم، ولن تُحسَب هذه المدة من خدمة الموظف في التأمينات.

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