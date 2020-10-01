خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 55 حالة إصابة، تلتها ينبع بـ52 حالة، ثم جدة ومكة المكرمة بـ39 حالة لكل منهما.

وجاءت الظهران في المرتبة التالية بـ27حالة، ثم الهفوف 26، والرياض 26 ، وخميس مشيط 17، والمبرز 15، وحائل 13 حالة، ثم بلجرشي 12، والدمام 11، وعرعر 11، ثم نجران 8 إصابات جديدة، وكل من (بللسمر ووادي الدواسر) 7 إصابات جديدة في كل منها.

وسجَّلت كل من (الجبيل والخفجي والنعيرية والقطيف) 6 حالات لكل منها، ثم (المجمعة وضرماء) بواقع 5 إصابات جديدة لكل منهما.

وسجَّلت كل من (الطائف وأحد رفيدة وراس تنورة والعيدابي) 4 إصابات في كل منها، تلتها كل من (الحجرة ووادي الفرع ومهد الذهب وبريدة وأبها والخبر ورفحاء والخرج) بواقع 3 إصابات جديدة في كل منها.

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وجاءت في المرتبة التالية من حيث عدد الإصابات الجديدة كل من (العقيق والمخواة وعنيزة والنماص ورجال ألمع وسبت العلاية وبقيق وصفوى والقيصومة والكامل وشرورة وطريف وتبوك) بواقع حالتي إصابة في كل منها.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من(سراة عبيدة والبطحاء وقرية العليا وحفر الباطن والحائط والدرب والعارضة وفيفاء وجازان وصامطة وأحد المسارحة وأضم وخليص ويدمة الشعبة وعفيف والدلم والدوادمي والزفلي وتمير) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

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