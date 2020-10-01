«المرور» يجدِّد التذكير بموعد رصد دخول الشاحنات إلى جدة

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات إلى مدينة جدة بمنطقة مكة، خلال الأوقات الممنوعة لذلك.

وذكر المرور، عبر حسابه على «تويتر»، أنه باقي ثلاثة أيام على بداية الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، وذلك في محافظة جدة.

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وكان المرور طبق منذ عدة أيام الرصد الإلكتروني للشاحنات في مدن الدمام والخبر والظهران.

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