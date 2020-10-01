«الصحة» تعلن حالات التعافي الجديدة من كورونا بمدن ومحافظات المملكة

تصدَّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 77 حالة؛ وذلك من أصل 319746 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن؛ بينهم 592 خلال الـ24 ساعة الماضية، تبعتها المدينة المنورة بـ60 حالة، وينبع بـ52، وجدة بـ50، والظهران بـ29.

كما تعافى 28 في الهفوف، و17 في خميس مشيط، و16 في المبرز، و15 في حائل، و14 في بلجرشي، و10 في أبها، و7 في الحجرة وبللسمر، و6 في الطائف والجبيل والقطيف والمخواة والنعيرية والخفجي، و5 في الخبر ومهد الذهب والعقيق ووادي الفرع، و4 في العيدابي وأحد رفيدة وراس تنورة، و3 في بريدة وبقيق والمندق، وحالتان في كل من الحرجة ونجران والرياض وسراة عبيدة وعنيزة وسبت العلاية والكامل والقيصومة وصفوى وقلوة وخيبر والنماص وبني حسن ورجال ألمع وقرية العليا.

فيما سجلت كل من بطحاء وخليص والبرك والعارضة والدرب وتبوك وجازان وأبو عريش والقحمة والحناكية وأحد المسارحة وشرورة وصامطة والليث وحفر الباطن وفيفا والقرى وأضم والجفر؛ حالة تعافٍ واحدة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

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وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 335097، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 319746.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4794 حالة، فقد تم تسجيل 26 حالة وفاة، و592 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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