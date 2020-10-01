أخبار السعودية اليوم.. توضيح من وزير التعليم حول قرار العودة إلى المدارس.. ومنصة مدرستي تعلن 4 طرق لتقييم الطلاب

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث وصل الأمير منصور بن متعب إلى دولة الكويت صباح اليوم الخميس؛ لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، فيما أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توضيحًا حول قرار العودة إلى المدارس، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده؛ حيث أعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق .

السعودية تعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ صباح الأحمد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل الأمير منصور بن متعب، إلى الكويت، اليوم الخميس؛ لتقديم العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وذكرت قناة الإخبارية، أن الأمير منصور بن متعب سوف ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد.

بالفيديو.. لحظة وصول الأمير منصور بن متعب لتقديم العزاء في الشيخ الصباح

وصل الأمير منصور بن متعب إلى دولة الكويت صباح اليوم الخميس؛ لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، ونشرت قناة السعودية، مقطع فيديو، يوثق وصول الأمير منصور بن متعب، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتقديم العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الأربعاء.

توضيح من وزير التعليم حول قرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن التعليم عن بُعد أصبح خيارًا استراتيجيًّا للمستقبل؛ ما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تُعد فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب على كثير منها؛ حيث استطاعت الوزارة أن تتيح منصة مدرستي النوعية وفي مدة وجيزة وبكفاءات وطنية؛ لتقديم خدمات تعليمية شاملة للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور.

وزارة الصحة: إضعاف تطعيم الإنفلونزا الموسمية لجهاز المناعة «غير صحيح»

فنَّدت وزارة الصحة ما يُشاع بأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يؤثر بالسلب على جهاز المناعة ويضعفه، مؤكدة أن هذا الكلام «غير صحيح»، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يضعف المناعة، بل يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لدى الشخص حتى ينتج أجسامًا مضادة تقاوم الفيروس».

«الغامدي» يكشف نسبة انحسار كورونا بالسعودية منذ «ذروة 17 يونيو»

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الحفري الغامدي، أن نسبة الانخفاض في عدد حالات فيروس كورونا بالمملكة مع الانحسار، بلغت (٩١.٥%)، منذ أعلى قمة مسجلة لها بتاريخ ١٧ يونيو الماضي، موضحًا أنه مر ٨ أيام من اليوم الوطني، والحالات الجديدة والحرجة في انخفاض، موضحًا أنه لأول مرة منذ أعلى ارتفاع للحالات الحرجة، يتم تسجيل أقل من ألف حالة حرجة.

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«التأمينات الاجتماعية»: مستفيدو الدعم لن يدفعوا الاشتراكات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المستفيدين من الدعم، لن يدفعوا اشتراكات التأمينات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «دعم المنشآت المتأثرة بسبب الأزمة لتقليل الأعباء المالية عليها وذلك من خلال صرف تعويض للعاملين فيها، إضافة إلى عدم دفع اشتراكات التأمينات للعاملين المستفيدين من التعويض».

بالأسماء.. تكليف رؤساء بلديات جدد بالمنطقة الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عدة قرارات تقضي بإعادة هيكلة لبعض رؤساء بلديات أمانة المنطقة؛ للاستفادة من خبراتهم العملية؛ ولتطوير العمل على نحو يحقق الإنجاز وإيمانًا بأهمية إعادة الهيكلة التي تُضفي نوعًا من الخبرة وتجديد روح العمل وتطوير الأعمال البلدية للأمانة.

منصة مدرستي.. وزارة التعليم تحدد 4 طرق لتقييم الطلاب

حددت وزارة التعليم طرق تقييم الطالب في منصة مدرستي التعليمية، ضمن سلسلة من التوضيحات، كذلك تم الكشف عن أدوات الطالب وطريقة أداء الاختبارات، بعد تسجيل الدخول بمنصة مدرستي، كما أوضحت وزارة التعليم خطوات عمل الوجبات المدرسية، التي سيقوم المعلم بطلبها خلال عمليات التفاعل والنقاش عبر حضور الفصول الافتراضية التي سيُنشئها من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز.

«الزكاة والدخل» توضح موقف «ضريبة فاتورة الكهرباء وإيجار سكن العمال»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الكهرباء وإيجار السكن للعمال، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» قائلًا: «عزيزي العميل، في حال كان المقصود ضريبة القيمة المضافة، يمكن للشخص الخاضع للضريبة خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي، ويمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي(اضغط هنا)».

«الصخري» يتوقَّع خريطة أمطار الخميس المرتقبة على عدة مناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة أمطار اليوم الخميس بمناطق عدة بالمملكة، موضحًا أن الفرصة طيبة ظهيرة ومساء اليوم الخميس؛ لهطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة نواحي جنوبها وغربها ونواحي العيص، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تشمل مدينة مكة وما حولها وربما تشمل جدة والليث والقنفذة بالإضافة إلى مناطق الباحة وعسير وجازان.

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