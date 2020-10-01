دعت لأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة
أوضحت وزارة الصحة أن أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، داعية إلى أخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، مجددة تذكيرها بان عيادات «تطمن» دون موعد مسبق.
وذكرت صحة جدة، عبر «تويتر»، أن تجارب الإصابة بفيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر لذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على (937) أو تطبيق (صحة).
في السياق ذاته، جددت وزارة الصحة تذكيرها بان عيادات (تطمن) مخصصة ومجهزة لكل من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، وتستقبله فورًا بدون موعد مسبق.
وأشارت الوزارة إلى أن عيادات (تطمن) تعمل طوال أيام الأسبوع وبجميع مناطق المملكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من وزارة الصحة حول «أعراض كورونا».. وعيادات «تطمن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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