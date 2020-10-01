تنويه من وزارة الصحة حول «أعراض كورونا».. وعيادات «تطمن»

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، داعية إلى أخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، مجددة تذكيرها بان عيادات «تطمن» دون موعد مسبق.

وذكرت صحة جدة، عبر «تويتر»، أن تجارب الإصابة بفيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر لذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على (937) أو تطبيق (صحة).

في السياق ذاته، جددت وزارة الصحة تذكيرها بان عيادات (تطمن) مخصصة ومجهزة لكل من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، وتستقبله فورًا بدون موعد مسبق.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن عيادات (تطمن) تعمل طوال أيام الأسبوع وبجميع مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: إضعاف تطعيم الإنفلونزا الموسمية لجهاز المناعة «غير صحيح»

«الغامدي» يكشف نسبة انحسار كورونا بالسعودية منذ «ذروة 17 يونيو»

