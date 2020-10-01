لمرة واحدة فقط عبر الموقع الرسمي..
طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من مستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم، مشيرة إلى أن التحديث يكون لمرة واحدة فقط.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي: حدث بياناتك وبيانات أسرتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الاتصال بالرقم (19911) أو من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».
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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة «التنمية الاجتماعية» لمستفيدي الضمان الاجتماعي: حدثوا بياناتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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