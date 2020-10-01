وزارة «التنمية الاجتماعية» لمستفيدي الضمان الاجتماعي: حدثوا بياناتكم

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من مستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم، مشيرة إلى أن التحديث يكون لمرة واحدة فقط.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي: حدث بياناتك وبيانات أسرتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الاتصال بالرقم (19911) أو من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».

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