جامعة الشمالية تواصل التحضيرات للاختبارات نصف الفصلية

وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري بالمراجعة الدورية لخطة الجامعة في العودة للدراسة الجامعية وضرورة التنسيق مع مختلف الكليات وقطاعات الجامعة لوضع الخطط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلبة.

وعقدت لجنة متابعة الأزمات بالجامعة اجتماعها الثاني برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني، وناقشت مقترحات وتوصيات الاجتماع الأول في ضوء خطة وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لعقد الاختبارات نصف الفصلية وما تم تجهيزه وتنسيقه من إجراءات احترازية استعدادا لها، حسب الفترات الخمس المقترحة لعقدها، وتأمين إجراءات الفحص البصري الحراري وتوفير أجهزة الفحص وأدوات التعقيم والكمامات بما في ذلك تدريب منسوبات ومنسوبي الكليات على التعامل مع الحالات الطارئة وتجهيز مرافق الجامعة الخدمية، إضافة لنشر وسائل التوعية والتثقيف الصحي والتعليمات لحفظ مسافة أمان التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لليدين وإطلاع الطلبة على القواعد المنظمة لانعقاد الاختبارات في موقع انعقادها وفي موقع الجامعة الإلكتروني والإعلان عن جداول الاختبارات قبل انعقادها وجاهزية الكليات لعقد الاختبارات الإلكترونية عن طريق تقنية البلاكبورد.

واتخذت اللجنة عدداً من التوصيات.