فصل متدرب مصاب بكورونا في تقنية الأحساء

أصدرت لجنة التأديب في الكلية التقنية في الأحساء، قراراً بفصل متدرب لفصل تدريبي واحد، وذلك بعد ثبوت حضوره المحاضرات العملية، وتجوله داخل الكلية، ولديه علم بنتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» من قبل وزارة الصحة، ولم يلتزم بالحجر الصحي.

وأشارت مصادر في الكلية لـ«دوت الخليج» إلى أن المتدرب حضر محاضرة عملية في أحد المعامل بالكلية قبل نحو أسبوعين، وفي نهاية المحاضرة، أبلغ المتدرب «المصاب» المدرب «المدرس» في المعمل بإصابته بالفيروس، الأمر الذي استدعى المدرب في المعامل إلى إخطار جهات الاختصاص في عمادة الكلية، التي بدورها اتخذت التدابير والإجراءات الاحترازية، وإبلاغ جميع المتدربين بإلزامية إجراء المسحة الطبية للتأكد من سلامة الجميع، بجانب إجراء التعقيم لجميع المعامل والطرقات والمرافق في الكلية، وبعد تعافي المتدرب «المصاب»، استدعت عمادة الكلية المتدرب للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله، وتوصلت اللجنة إلى قرار فصله لفصل تدريبي واحد.

وأكدت المصادر، أن عمادة الكلية، اتخذت إجراءات احترازية منذ بدء العام التدريبي لهذا العام في المحاضرات العملية «الحضورية»، والتي من بينها التعقيم المستمر للمعامل والفصول في الكلية، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالنظافة والمعقمات، علاوة على تقليص التسجيل في كل شعبة «عملية» بالمعامل إلى 24 متدرباً كحد أقصى، وتقسيم الشعبة إلى جزأين بواقع 12 متدرباً في كل جزء.