

عرعر 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر الجاري 561 جولة رقابية على المنشآت التجارية شملت مواد البناء (الإنارة وكفاءة الطاقة ) والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وأوضح مدير فرع التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أنه خلال هذه الجولات سجلت 171 مخالفة وطبقت الغرامات الفورية على المخالفين، كما باشرت الفرق الرقابية 793 بلاغاً، داعياً المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 .

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17:23ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " التجارة" بالحدود الشمالية تنفذ 561 جولة رقابية ويباشر 793 بلاغاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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