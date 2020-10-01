السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يثمن حصول فرع الهلال الأحمر على المركز الأول في مؤشرات الأداء على مستوى فروع المملكة



بريدة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, حصول فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي على المركز الأول من خلال مؤشرات الأداء على مستوى فروع الهيئة بالمملكة خلال الفترة 2019/ 2020م عبر تقديم عدد من الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة.

جاء ذلك في خطاب بعثه لمدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضير, بعد حصول الفرع على المركز الأولى على مستوى فروع المملكة وتسجيله نسبة "صفر" مكالمات فائتة, والمركز الأول في المؤشر العام للخدمات الطبية الإسعافية من خلال تدعيم غرفة العمليات 997 بعدد من العاملين والمستقبلين والفرق الطبية الإسعافية.

ونوه بالجهود التي يبذلها مدير ومنسوبو الفرع من خلال تقديم الخدمات الطبية , وأدائهم المهني والعالي الذي أسهم في تحقيق هذا المنجز، حاثاً على الحفاظ على مثل هذه المنجزات التي تسهم في تقديم خدمة عالية الأداء لجميع المستفيدين, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

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17:22ت م

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