السعودية اليوم / دبلوم الصحة العامة بجامعة الملك خالد يحصل على تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



أبها 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

حصل برنامج دبلوم الصحة العامة بعمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط على تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن هذا الدبلوم يأتي انطلاقًا من حرص عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد على تطوير وتحسين برامجها، وتقديم برامج ودبلومات مصنفة، مشيراً إلى أن مدة الدراسة في البرنامج سنتان، ويهدف إلى تأهيل الخريجين والخريجات للعمل في المهن المرخصة لهم كمراقبين صحيين، وفنيين لمكافحة العدوى، ومراقبين لتموينات الأغذية، وفنيين للمواصفات والمقاييس، وأمناء للمستودعات الفنية في الصحة العامة، وفنيي صحة عامة، ومرشدين صحيين في مدارس الإعداد العام، مبينًا أن البرنامج يستهدف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والعاملين والعاملات في مجال الصحة العامة الراغبين في تطوير مهاراتهم.

وأضاف عقيل أن هناك عددًا آخر من برامج الدبلومات التطبيقية المقدمة من العمادة حاصلة على تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتمثل في ثلاثة عشر برنامجًا وهي دبلومات شبكات الحاسب الآلي، والأجهزة الذكية، وصيانة الحاسب الآلي، وأنظمة الإنترنت الذكية، والرقابة والتفتيش الأمني، والتسويق الإلكتروني، والتحرير والسكرتارية، والمحاسبة، والعلاقات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، والبرمجة التطبيقية، وبرمجة نظم المعلومات.

من جهته أبان عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط الدكتور عبد الله السبعاني أن خريجي وخريجات هذا الدبلوم سيكون لديهم القدرة على تحديد العوامل المؤثرة والأمراض المعدية والتعامل معها والوقاية منها داخل المرافق الصحية، وكذلك القدرة على اكتشاف الأوبئة التي تؤثر على المجتمع، والتنبؤ بالعوامل البيئية التي تشكل خطرًا على الصحة، وكذلك القدرة على القيام بأعمال الرقابة الصحية والتعامل مع الأغذية البشرية والتأكد من سلامتها.

// انتهى //

17:17ت م

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