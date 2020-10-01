السعودية اليوم/ الأمين العام لمجلس التعاون يقدم واجب العزاء لسفير دولة الكويت لدى المملكة



الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

قام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، يرافقه الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع مبارك الهاجري، والأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، و الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة سعيد العبري، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة علي الفاضل، بتقديم واجب العزاء للشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية

واستذكر معالي الامين العام ما قدمه الأمير الراحل طيب الله ثراه من جهود كبيرة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ أن كان مجلس التعاون فكرة ، ثم مساهماته مع إخوانه وزراء الخارجية على مستوى المجلس الوزاري ثم دوره في المجلس الأعلى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، ارتكز على ايمان كبير بمجلس التعاون ، ونجد بصمات الفقيد الراحل في كل محطات مسيرة مجلس التعاون المباركة .

كما استذكر دعمه المستمر لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومسيرته الإنسانية النبيلة الحافلة بالعطاء والتي كان لها بالغ الأثر في مختلف الأصعدة، ووصلت إلى جميع بقاع العالم .

وتقدم معالي الأمين العام بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه- ، سائلا المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد ولدولة الكويت في ظل قيادته مزيدا من التقدم والازدهار.

// انتهى //

17:14ت م

0134



الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسقام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، يرافقه الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع مبارك الهاجري، والأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، و الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة سعيد العبري، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة علي الفاضل، بتقديم واجب العزاء للشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية ، بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل -رحمه الله- وذلك خلال زيارتهم لمقر سفارة دولة الكويت بالرياض، اليوم الخميس .واستذكر معالي الامين العام ما قدمه الأمير الراحل طيب الله ثراه من جهود كبيرة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ أن كان مجلس التعاون فكرة ، ثم مساهماته مع إخوانه وزراء الخارجية على مستوى المجلس الوزاري ثم دوره في المجلس الأعلى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، ارتكز على ايمان كبير بمجلس التعاون ، ونجد بصمات الفقيد الراحل في كل محطات مسيرة مجلس التعاون المباركة .كما استذكر دعمه المستمر لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومسيرته الإنسانية النبيلة الحافلة بالعطاء والتي كان لها بالغ الأثر في مختلف الأصعدة، ووصلت إلى جميع بقاع العالم .وتقدم معالي الأمين العام بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه- ، سائلا المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد ولدولة الكويت في ظل قيادته مزيدا من التقدم والازدهار.// انتهى //17:14ت م0134

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