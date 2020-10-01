السعودية اليوم / تعليم الخرج يكرم الفائزات بجائزة العثمان للأداء التعليمي المتميز



السيح 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

كرّمت مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية للبنات شادية القحطاني اليوم ، الفائزات بجائزة محمد العثمان للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة ، وذلك في مقر الإدارة بمدينة السيح.

وحصلت هياء العثمان قائدة إبتدائية تحفيظ القرآن الثانية بالسيح هيا العثمان على جائزة قادة المدارس ، وتوجت المعلمة منيرة الدليمي من الثانوية الأولى بالسيح بجائزة المركز الأول ، ونالت المعلمة حصة المبارك من متوسطة الجامعة الأهلية بالسيح المركز الثاني ، وحصلت المعلمة موضي الشلوي من المتوسطة السابعة بالسيح على المركز الثالث ، ونالت المعلمة منيرة العويس من المتوسطة الثانية عشر بالسيح المركز الرابع ، فيما تم حجب جائزة المركز الخامس.

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17:09ت م

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