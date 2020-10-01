السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يلتقي مديرات ورئيسات مكاتب التعليم بالمنطقة



حائل 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

التقى مدير التعليم بحائل الدكتور منذر البليهد عن بعد أمس , مديرات مكاتب التعليم الداخلية ورئيسات الشؤون التعليمية في المكاتب الخارجية ولجان الفاقد التعليمي في المكاتب ورئيسات الأقسام في إدارة الإشراف التربوي، وذلك خلال اللقاء الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي (بنات) بعنوان "آلية العمل في معالجة الفاقد التعليمي"

وأكد الدكتور البليهد خلال اللقاء ضرورة متابعة تنفيذ خطط الفاقد التعليمي بالميدان التربوي لقياس أثرها وفاعليتها في رفع نواتج التعلم والوصول بالطلاب إلى أعلى مستوى من المهارات والمعارف والخبرات.

وأوصى المشاركات في اللقاء على متابعة أعمال فرق العمل في المدارس التابعة لمكاتب التعليم بشأن معالجة الفاقد التعليمي ، والحرص على جودة نواتج التعليم، وتهيئة الطالبات للاختبارات التقويمية والمركزية ، بالإضافة إلى متابعة خطط المعلمات في معالجة الفاقد التعليمي والتأكد من فاعليتها وأثرها على جودة نواتج التعلم وضرورة قياس أثرها على التحصيل الدراسي للطالبة بما يدعم نواتج التعلم المطلوبة , وكذلك التركيز على المهارات الأساسية للمواد في جميع المراحل الدراسية في خطط معالجة الفاقد التعليمي والعمل وفق الأدلة واللوائح المنظمة للعمل.

// انتهى //

17:02ت م

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