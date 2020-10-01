السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى والخالدية والمثناه والوسام والسلامة والمنطقة المركزية ومعشي ومسرة وطريق الملك فهد الدائري .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:02ت م

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