السعودية اليوم / الجامعة العربية تولي اهتماماً خاصاً بكبار السن في زمن كورونا



القاهرة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

أكدت جامعة الدول العربية حرصها الدائم على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن، وإعطائهم أولوية متقدمة في الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومدهم بجميع الأدوات التي تقيهم من فيروس

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن: إن القطاع الاجتماعي بالجامعة العربية يقوم بتحديث الإستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في تونس مارس2019، لتتماشى مع ضمان حياة صحية وكريمة لفئة كبار السن خلال فترات الأمراض والأوبئة.

وأوضحت أن احتفال هذا العام له خصوصية كبيرة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم، بما فيها الدول العربية لاحتواء جائحة كوفيد-19، مؤكدة مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية في الدول العربية ودول العالم.

// انتهى //

16:50ت م

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القاهرة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسأكدت جامعة الدول العربية حرصها الدائم على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن، وإعطائهم أولوية متقدمة في الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومدهم بجميع الأدوات التي تقيهم من فيروس كورونا المستجد.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن: إن القطاع الاجتماعي بالجامعة العربية يقوم بتحديث الإستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في تونس مارس2019، لتتماشى مع ضمان حياة صحية وكريمة لفئة كبار السن خلال فترات الأمراض والأوبئة.وأوضحت أن احتفال هذا العام له خصوصية كبيرة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم، بما فيها الدول العربية لاحتواء جائحة كوفيد-19، مؤكدة مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية في الدول العربية ودول العالم.// انتهى //16:50ت م0125

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